Man doodgeschoten in Uden, 2 verdachten aangehouden

Verdachten aangehouden

Na het schietincident ging de schutter ervandoor. Rond 20.45 uur wist de politie twee mannen aangehouden in verband met het schietincident. De politie geeft aan nog op zoek te zijn naar een derde verdachte. Over de aanleiding is nog niets bekend.

Tent en schermen geplaatst

Er is op het plaats delict een afzetting gemaakt. Inmiddels zijn er een tent en schermen rondom het slachtoffer geplaatst. Forensische rechercheurs zijn ter plaatse een sporenonderzoek gestart.