Grote politie-inzet nabij snelweg A50 in Sint-Oedenrode

Rond 13.00 uur cirkelde de politiehelikopter enkele rondjes boven Sint-Oedenrode, wat menigeen niet onopgemerkt voorbij is gegaan.

Gebied afgezet

Op de grond, in de hoek tussen de snelweg A50 en de Noordelijke en Oostelijke Randweg werd een gebied afgezet door de politie. Met een politiehond werd het gebied afgezocht maar zonder resultaat.

Politiehelikopter

De politiehelikopter landde nabij de oprit van de snelweg A50. Naar verluidt zou de politie op zoek zijn naar iemand, maar die werd niet aangetroffen. Verder werden er geen mededelingen gedaan. Ook een bergingsbedrijf was aanwezig. Maar zo snel als alles was opgetrommeld, zo snel was alles en iedereen ook weer vertrokken.