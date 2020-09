Dode man in water Groningen

In het water bij de Spilsluizen in Groningen is donderdagmorgen een stoffelijk overschot aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, even als hoe deze in het water terecht is gekomen.

Sectie op het lichaam zal de doodsoorzaak moeten uitwijzen. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van het slachtoffer.