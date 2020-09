Oesters plukker loopt risico op hoge boete

Op zaterdagochtend omstreeks 10.30 uur werden agenten van de Havenpolitie Zeeland-West-Brabant aangesproken door een voorbijganger die ze vroeg eens poolshoogte te gaan nemen aan de Westhavendam in Ritthem, omdat daar een meneer oesters aan het plukken was.

De agenten zijn naar de aangewezen plek toegegaan en troffen daar een man die al ongeveer 100 kilogram oesters in zakken had gedaan. Omdat het verboden is om op die plaats zonder toestemming van de rechthebbende, in dit geval North Sea Port, oesters te plukken, besloten de agenten een onderzoek in te stellen. De oesters zijn allemaal weer teruggeplaatst in het water. De man krijgt op dit moment nog geen proces-verbaal van de agenten.

De raper, een 76-jarige man uit Oost-Souburg, claimde wel degelijk toestemming te hebben. Hij kon dit echter niet aantonen. Dit zal door de agenten van de Havenpolitie uitgezocht gaan worden. Als het tegendeel blijkt en hij heeft dus geen toestemming, krijgt de man alsnog een proces-verbaal en zal hij als verdachte gehoord worden door de politie.