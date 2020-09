Acht aanhoudingen na schietpartij in Kiel-Windeweer

Bij aankomst aan de Dorpsstraat werden acht personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Er raakte één persoon gewond bij de schietpartij. De toedracht van de schietpartij zou een ruzie zijn geweest. De politie heeft het incident in onderzoek.

Rond 20.45 uur kregen wij een melding dat er aan de Dorpsstraat in #KielWindeweer geschoten zou zijn. De politie is daarop direct ter plaatse gegaan en heeft zes verdachten aangehouden. Op dit moment is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.