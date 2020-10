Duikers stuiten op auto mogelijk met inzittenden

Donderdagochtend hebben duikers in het water bij de Dijkgraaf A.M. Gelukweg in het Zeeuwse Vrouwenpolder een auto aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Mogelijk inzittenden

Mogelijk bevinden zich één of meer inzittenden in het voertuig. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. 'Het is niet bekend hoe lang de auto al in het water ligt', aldus de politie.

Verschillende scenario's opengehouden

'Over de details van de auto die is aangetroffen bij Vrouwenpolder doen we voorlopig geen mededelingen. Het is nog niet bekend hoe lang het voertuig er al ligt. We houden momenteel nog verschillende scenario's open', zo meldt de politie op Twitter.