Fietsverlichting kinderen nog altijd niet op orde

Om ervoor te zorgen dat jong en oud hun licht wel aanzetten organiseert de ANWB haar jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Met de actie wil de ANWB wijzen op het belang van goede fietsverlichting en zo het verkeer veiliger maken.

Het startsein voor de verlichtingsactie is vanavond gegeven bij hockeyclub Klein Zwitserland in Den Haag. Naomi van As zette daar de eerste 'Zet je licht aan!’- tag in aanwezigheid van de kinderen van de club, Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB en Renske van Geel, bestuurslid KNHB tophockey. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen alsnog hun licht aan doen zodra ze de tag zien. Heel belangrijk want met goede fietsverlichting neemt de kans op een aanrijding met 20% af.

Uit recent onderzoek van de ANWB blijkt dat slechts tweederde van de ondervraagde kinderen met een werkend voor- of achterlicht fietst. De helft van de kinderen geeft aan dat het vervangen van lege batterijen vaak de grootste barrière is. Veel van de ondervraagde ouders maken zich zorgen over hun kinderen wanneer zij in het donker fietsen. Maar zelf hebben 1 op de 4 ouders hun fietsverlichting ook niet op orde, terwijl zij zich wel bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. Daarom doet de ANWB een beroep op alle Nederlanders en zeker ook op de ouders van kinderen, om hun fietsverlichting te controleren en aan te zetten in het donker.