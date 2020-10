Viertal mishandeld conducteur

Op donderdagavond is een 28-jarige conducteur in Haarlem mishandeld en bedreigd door vier mannen. Dit gebeurde rond 21.00 uur in de trein.

De conducteur zag in een coupé vier personen zitten zonder mondkapjes en geldig vervoersbewijs. Toen de man het viertal vertelde dat zij bij het eerstvolgende station moesten uitstappen, stonden zij op en gingen om het slachtoffer staan. De NS-medewerker wilde weglopen, maar het kwartet blokkeerde zijn weg. Eén van hen spuugde daarna de man in het gezicht. De trein kwam kort daarna tot stilstand op het station Spaarnwoude en de conducteur en vier mannen stapten uit. Het viertal liep weg, maar drie van hen kwamen terug het perron op en sloegen de conducteur. Ook moest het slachtoffer een kopstoot incasseren. Tijdens de mishandeling kreeg de conducteur ook meerdere bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. Op een gegeven besloot het drietal dat het genoeg was geweest en liepen zij weg in de richting van de Vrijheidsweg.

Aanhoudingen

De politie werd gealarmeerd en maakte een zoekslag in de omgeving. Agenten zagen vier personen lopen die voldeden aan de doorgegeven signalementen en kon het viertal aanhouden op de Robert Nurksweg. De mannen, 17, 18 en 23 jaar uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Voorst, werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.