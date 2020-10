Mogelijk explosief onder viaduct in Nijmegen

Zondagmiddag rond 12.35 uur is in Nijmegen onder een viaduct van de Neerbosscheweg een mogelijk explosief ontdekt. Dit meldt de politie zondagmiddag.

EOD

'Het is nog onbekend wat dit precies is. Het viaduct is afgesloten en ook de omgeving wordt afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komt ter plaatse voor onderzoek', aldus de politie.

Update 14.10 uur

Het voorwerp werd ontdekt door een toevallige voorbijganger die vervolgens de politie belde. 'We nemen dan het zekere voor het onzekere en laten experts onderzoek verrichten. Voor de veiligheid van het verkeer en omstanders is daarom ruim afgezet en zijn er verkeersregelaars aanwezig', aldus de politie.