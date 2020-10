Koning negeert corona-adviezen en gaat gewoon op vakantie

Het kabinet heeft in deze moeilijke coronatijd de Nederlanders opgeroepen om zo min mogelijk te reizen. Onze Koning heeft daar blijkbaar geen boodschap aan. Hij en zijn gezin genieten op dit moment van een heerlijke vakantie op Griekenland. Zij hebben daar een 'vorstelijk' huis op Peloponnesos.

Ondanks alle berichten, is dit bericht nog niet bevestigd, maar tijdens de wekelijkse persconferentie van vicepremier De Jonge bleek dat de koninklijke familie niet thuis was en in een vliegtuig zat, zo weet de NOS. Dat regeringstoestel bleek inderdaad te zijn geland op Griekse bodem.

De Rijksvoorlichtingsdienst beantwoordt geen vragen over de vakantie van Willem-Alexander en Máxima omdat het een privézaak is. Wel wordt benadrukt dat het koninklijk paar zich houdt aan de geldende corona-maatregelen en aan de reisadviezen.

Thuis blijven

De Jonge zei op zijn persconferentie dat de corona-adviezen voor iedereen gelden, dus ook voor de koning.

Inmiddels reageren ook andere politieke partijen in de kamer. Veel van de partijen vinden dat de Oranjes het goede voorbeeld moeten geven door thuis te blijven.