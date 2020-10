Koning nog niet terug in eigen land

De standaard van de koning wordt altijd gehesen als deze zich in eigen land bevindt. Dit gebeurt tot zonsondergang. Dit in tegenstelling tot de verklaring van de koning dat hij hun vakantie aan Griekenland zouden afbreken door de commotie die was ontstaan.

Ook het regeringstoestel de PH-GOV, waarmee de familie naar Griekenland is gegaan, is na zijn terugkomst op Schiphol niet meer weg geweest. Het is onduidelijk hoe het koninklijkpaar weer naar Nederland zal gaan.