Politie onderzoek dodelijke schietpartij

De politie zoekt getuigen van een schietincident in de nacht van maandag op dinsdag 20 oktober 2020 aan de Hoekenes in Amsterdam. Een 23-jarige man kwam daarbij om het leven.

Rond 2.00 uur kwamen bij de politie meldingen binnen dat er knallen op straat waren gehoord op de Hoekenes, ter hoogte van Vreedenhaven. Volgens getuigen lag een man bloedend op straat. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze het slachtoffer (23) zwaargewond aan. Hij is direct gereanimeerd en uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de ochtend aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

De politie heeft een team van circa 20 rechercheurs gevormd dat onder leiding van de officier van justitie nader onderzoek doet naar de aanleiding voor en de exacte toedracht van het schietincident Ter plaatse is technisch onderzoek verricht en er wordt gekeken naar mogelijke camerabeelden. Het is op dit moment nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat en ook hun signalement of dat van een vluchtvoertuig is nog niet bekend.