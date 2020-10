Woonboederij in vlammen op in Zweeloo

De brand brak uit in de namiddag. Het dak van de boerderij is met riet bedekt, dat wat het blussen bemoeilijkt. De vlammen komen hoog boven het pand uit. De brandweer is met meerdere korpsen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Het is onbekend of er ten tijde van de brand nog mensen in de boerderij aanwezig waren. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.