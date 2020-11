Ambassade Saoedi-Arabië in Den Haag met meer dan 20 kogels beschoten

Donderdagochtend vroeg is de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag met meerdere kogels beschoten. 'Even voor 06.00 uur kregen wij de melding dat er geschoten zou zijn bij een pand op de Koninginnegracht in Den Haag', zo laat de politie donderdagochtend weten.