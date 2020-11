Vriendin verstopt overleden partner drie jaar lang in kledingkast

In Antwerpen heeft een vrouw (62) haar overleden partner drie jaar lang in een kledingskast bewaard.

De vrouw deed dat omdat ze geen afstand kon doen van de vrouw waarvan zij hield. Na het overlijden wist ze bekenden te overtuigen dat haar vriendin in alle stilte was begraven. Maar toen de vrouw in een ziekenhuis moest worden opgenomen, vond de huisbaas in de kledingkast het stoffelijk overschot dat inmiddels een mummie was geworden.