Politie maakt einde aan illegaal feest

De politie heeft vrijdag 13 november haar handen vol gehad aan het beëindigen van twee illegale feesten in Maastricht.

Omstreeks 22.00 uur werd een feestelijke bijeenkomst gemeld in een studentencomplex aan de Tongerseweg. De 48 aanwezige bezoekers kregen ter plaatse allemaal een proces verbaal wegens het niet naleven van de noodverordening. Ook de aanwezige geluidsapparatuur is in beslag genomen.

Eerder die dag werd er melding gemaakt van een groot feest in een pand aan de Jeruzalemweg. Ook daar nam men het niet nauw met de coronamaatregelen. Bij het zien van de patrouilles vertrok een deel vaan de feestvierders, desalniettemin kon een groep van 18 personen worden verbaliseerd.

Filiz Kuzugudenler, chef Basisteam Maastricht laat weten: “Let a.u.b. op je eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. Naast het risico om besmet te raken met het virus riskeer je ook een boete. We blijven nl. streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook dit soort feesten.”