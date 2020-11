Meerdere poederbrieven aangetroffen in Nederland, 4 in Amsterdam

Dinsdagochtend zijn er in Nederland in meerdere plaatsen poederbrieven gevonden. 'In Amsterdam werden er 4 poederbrieven op 4 verschillende locaties bezorgd', zo heeft de politie dinsdag laten weten.

Amsterdam

'We kregen vandaag meerdere meldingen van zogeheten poederbrieven in Amsterdam. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven', aldus de politie.

Kantoorpanden en hotels

De politie kreeg op vier verschillende plaatsen meldingen van aangetroffen poederbrieven; bij kantoorpanden aan de Jacob Bontiusplaats en de Overschiestraat en bij hotels aan de Spuistraat en het Kattengat.

Teamleider Explosieven Verkenning

Bij alle vier de meldingen kwam een Teamleider Explosieven Verkenning ter plaatse om onderzoek te doen. In geen van de gevallen is er iemand gewond geraakt. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende brieven.

Nederland

Daarnaast werd er in Nederland op nog eens 4 locaties ook een poederbrief bezorgd. Het gaat volgens de Telegraaf om een drukkerij van DPG Media in Best, het Ikazia Ziekenhuis aan de Montessoriweg en een pand aan het Delftseplein in Rotterdam en de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort.