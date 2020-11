Gewonde bij uitslaande woningbrand Wedde, 1 bewoner nog vermist

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een felle uitslaande woningbrand in het Groningse Wedde 1 persoon gewond geraakt. Een tweede bewoner is nog vermist.

Persoon in woning

De brandweer kreeg kort na 03.00 uur de melding van de uitslaande brand in de twee-onder-een-kapwoning. De brandweer schaalde direct bij aankomst op naar een middelbrand omdat er nog een persoon in de woning zou zijn. Vervolgens kwamen er ook nog een redvoertuig en extra blusvoertuig ter plaatse.

Gewonde

De brandweer wist één persoon uit de woning te halen. Deze was gewond en is overgedragen aan ambulancemedewerkers. Volgens de politie is een andere bewoners nog vermist. Mogelijk bevindt deze zich nog in de woning. De brand dreigde over te slaan naar een naastgelegen woning. Dat heeft de brandweer weten te voorkomen. Het nablussen heeft vervolgens nog enkel uren in beslag genomen. De woning waar de brand uitbrak is zwaar beschadigd.