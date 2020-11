Gewonde bij schietpartij in Enschde

De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident bij een tankstation aan de Buurserstraat in Enschede. Het schietincident vond zondagavond rond 18.30 uur plaats. Een 20-jarige inwoner van Enschede raakte daarbij gewond.

Na de melding gingen meerdere agenten snel ter plaatse. In het tankstation troffen ze de gewonde man aan. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een gedeelte van het terrein van het tankstation afgezet voor onderzoek. De recherche heeft sporen en camerabeelden veiliggesteld. Daarnaast hebben zich een aantal getuigen gemeld. Zij hebben slachtofferzorg aangeboden gekregen. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident.

Donkerblauwe auto

Op dit moment lijkt het er op dat de inzittenden van een donkerblauwe auto betrokken waren bij dit incident. Na het schietincident zijn zij weggereden. De politie zet het onderzoek onverminderd voort en roept getuigen, die zich nog niet hebben gemeld, op contact op te nemen.