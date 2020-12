Explosie bij Poolse winkel in Heeswijk-Dinther

Een Poolse supermarkt aan het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther heeft in de nacht van maandag op dinsdag forse schade opgelopen door een explosie. Omwonenden van het pand moesten enige tijd hun huis verlaten.

Rond vier uur werden mensen in het centrum opgeschrikt door een harde klap. De explosie zorgde voor veel schade aan de winkel en omliggende panden. Een explosieven verkenner van de politie heeft onderzoek gedaan en er waren geen explosieven achter gebleven.

De winkel heet Biedronka en in Aalsmeer is volgens Omroep Brabant brand uit gebroken bij een gelijknamige Poolse winkel. Beide winkels zouden niet deel uitmaken van een keten. Bij de brand in Aalsmeer is een kat om het leven gekomen.

De politie is een onderzoek gestart en bekijkt of de twee incidenten verband houden met elkaar.