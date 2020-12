Boeren blokkeren distributiecentrum Jumbo in Veghel

Boeren hebben sinds vrijdagochtend het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel geblokkeerd. Ook in Woerden blokkeren boeren met hun tractoren de toegang tot het distributiecentrum van de Jumbo.

Veghel

Er staan in Veghel ongeveer 15 tractoren die de ingang van het distributiecentrum blokkeren. Er is voor de poort ook een lint gespannen. Boeren protesteren voor de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen. Het industrieterrein loopt nu vol met vrachtwagens van de Jumbo die niet het terrein van de Jumbo op kunnen.

Aflopend ultimatum

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), belangenbehartiger van de supermarkten in Nederland, liet donderdag al weten dat zij op 17 november het voorstel voor het keurmerk FarmerFriendly van Farmers Defence Force (FDF) in ontvangst heeft genomen. Dit na eerdere contacten waar wel het idee van een keurmerk maar niet de uitwerking werd gedeeld. Het voorstel behelst onder meer de afdracht door supermarkten van 3 procent van hun totale omzet aan coöperatie FarmerFriendly, die dit vervolgens zal verdelen onder de Nederlandse boeren.

'Niet realistisch'

Het CBL heeft in het gesprek op 17 november aangegeven het voorstel serieus in overweging te zullen nemen. FDF gaf aan vóór 10 december een antwoord van het CBL te willen. Het CBL heeft hierop aangegeven dat het niet realistisch is van haar te verwachten dat zij voor die datum, dus binnen enkele weken, inhoudelijk op het voorstel reageert. Het CBL kent dit voorstel, waaraan FDF sinds afgelopen februari heeft gewerkt, namelijk pas sinds 17 november jl. en zij dient dit, na grondige bestudering.