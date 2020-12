Grote brand in Spijk

In het Groningse Spijk (gem. Delfzijl) is zaterdagavond een grote brand uitgebroken in twee schuren bij een boerderij. Dit maakte een woordvoerder van de veiligheidsregio bekend.

Rond 18.00 uur kreeg de brandweer meerdere meldingen van brand aan de Spijkster Oudedijk. Hierop werd de brandweer Bierum, Delfzijl en Appingedam gealarmeerd.

Er is opgeschaald naar grote brand omdat de brand in de schuren al uitslaand was. In een van de schuren ligt brandstof opgeslagen. De tanks hiervan is de brandweer aan het koelen.

Nabij de schuren staat een windmolen en nog andere bebouwing. De brandweer probeert overslag hiernaar te voorkomen. De twee schuren kunnen als verloren worden beschouwd.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Over de toedracht van de brand is niets bekend.