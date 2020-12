15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor moord zoontje

Op 28 februari 2017 verliet de vrouw van de verdachte na een ruzie de woning. Diego, het zoontje van het echtpaar, bleef thuis bij de verdachte. De volgende ochtend bleek dat Diego door verwurging om het leven was gekomen.



Ondanks de ontkenning van de verdachte oordeelt het hof dat hij zijn zoontje om het leven heeft gebracht. De verdachte was vanaf rond middernacht alleen met Diego in de woning. Daarnaast zijn in de hals van Diego uitsluitend DNA-sporen aangetroffen die matchen met het DNA-profiel van de verdachte en dat van Diego. Het hof komt, anders dan de rechtbank, tot een bewezenverklaring van moord, omdat uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij met voorbedachte raad en niet in een opwelling handelde. Hij heeft zijn zoontje eerst het middel oxazepam – een slaapmiddel – toegediend om hem slaperig te maken. Hij heeft enige tijd gewacht totdat het slaapmiddel werkzaam was. Vervolgens heeft hij zijn zoontje door wurging om het leven gebracht.



Op deze ernstige feiten kan naar het oordeel van het hof niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een lange gevangenisstraf en een maatregel. De verdachte heeft tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daad genomen en geen inzicht gegeven in wat zich in die nacht heeft afgespeeld. Bij de verdachte is sprake van een ernstige persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische kenmerken. De verdachte heeft zijn eigen zoon, een jongetje dat zijn vader voor 100% vertrouwde en recht had op zijn bescherming, het meest fundamentele recht - het recht om te leven - ontnomen. Door zijn handelen heeft de verdachte de familie van Diego onherstelbaar veel leed aangedaan.



De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van € 12.988,87 voor de kosten van de uitvaart.