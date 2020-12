Lokaal kan dichte mist ontstaan

Oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht trekken de opklaringen boven het noorden zuidwaarts en kan er lokaal (dichte) mist ontstaan. In het zuidoosten blijft het overwegend bewolkt met eerst nog lichte regen en in de Limburgse heuvels mogelijk (natte) sneeuw. Daar kan het mogelijk tijdelijk wit worden met kans op gladheid. In het uiterste noorden kan er een bui vanaf zee binnendrijven. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor er plaatselijk ook gladheid kan ontstaan door bevriezing. Er staat een zwakke wind uit meest westelijke richtingen.

Nieuwjaarsdag is het half tot zwaar bewolkt met eerst nog plaatselijk mist. Vanuit het noorden trekken enkele buien het land op, die dieper landinwaarts oplossen. De middagtemperaturen liggen tussen 3°C in het zuidoosten en 6°C vlak aan zee. De zwakke tot matige wind wordt zuidwestelijk.