Mannen gooien pakketje drugs met gsm over hekken voor gedetineerde

De Koninklijke Marechaussee heeft gisterenochtend in Rotterdam twee mannen aangehouden voor onder andere het (illegaal) binnenbrengen van voorwerpen in een penitentiaire inrichting.

De mannen waren gezien nabij het detentiecentrum Rotterdam waarbij het vermoeden was dat ze een voorwerp over de hekken hadden gegooid. Nader onderzoek van de Marechaussee wees uit dat ze een pakketje hadden gegooid met daarin drugs en een telefoon. Het tweetal, een 21-jarige man uit den Haag en 19-jarige man uit Schiedam is aangehouden voor verder onderzoek.