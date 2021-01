Politie grijpt in bij illegale demonstratie Museumplein

De politie in Amsterdam heeft zondagmiddag een illegale demonstratie op het Museumplein beëindigd. Voor de demonstratie op het Museumplein, die gericht is tegen het kabinet Rutte III en het gevoerde coronabeleid, is door de gemeente Amsterdam geen vergunning afgegeven.

Alleen toestemming voor demo in Westerpark

De organisatie kreeg wel toestemming voor een demonstratie van maximaal 500 personen in het Westerpark maar die toegewezen locatie werd door de organisatie afgewezen.

Noodbevel

De Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en justitie heeft om 14.16 uur een noodbevel afgekondigd. 'Dit betekent dat het voor niemand is toegestaan om op het Museumplein te verblijven', zo laat de politie op Twitter weten.

Ongeveer 1.000 personen

De gemeente Amsterdam heeft na de afwijzing om in het Westerpark te gaan demonstreren duidelijk aangegeven dat er op geen enkele andere plek in Amsterdam mag worden gedemonstreerd maar toch kwamen er zondag rond de 1.000 personen naar het Museumplein.

Charges

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie voert nu charges uit en zet daarbij ook een waterkanon in om de mensen van het Museumplein te verdrijven. 'Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet', aldus de politie op twitter.

Politiehelikopter

Er is ook een politiehelikopter ingezet die de boel van boven in de gaten houdt en er is politie te paard die de menigte van het plein verdrijft. Enkel demonstranten gooien met vuurwerk naar de politie.

Update 15.45 uur

Rond 15.45 uur zijn de meeste demonstranten van het Museumplein gegaan. Er staat alleen nog een groep bij het Concertgebouw.

Update 16.20 uur

De situatie lijkt nu weer rustig te zijn. De ME heeft de demonstranten van het Museumplein verdrongen en alle straten die op het Museumplein uitkomen afgezet. Het Museumplein zelf is op enkele personen na helemaal leeg.