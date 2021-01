OMT maakt zich grote zorgen om nieuwe coronavarianten en pleit voor avondklok

Het Outbreak Management Team (OMT) is zeer zorgelijk over de Britse corona-variant.

Volgens een schatting van deskundigen is op dit moment 10 procent van alle besmettingen sprake van de Britse variant van het virus. Ook om de Zuid-Afrikaanse variant zijn grote zorgen.

''De verspreiding van de VK-variant lijkt niet onder controle en kan op termijn (vanaf april) vanwege toegenomen volumina aan patiënten zorgen voor een verder toegenomen, grote druk op de zorg, zowel intramuraal als in verpleeghuizen en extramuraal. De eerste case-control onderzoeken verricht in het VK maken duidelijk dat het ziekmakend vermogen van de mutantstam en ook sterfte door ziekte gelijk is aan dat door het ‘oude’ (wild-type) type. Het percentage van de patiënten met COVID-19 dat in het ziekenhuis of op de IC-afdeling opgenomen moet worden is niet verhoogd, maar vanwege de toegenomen verspreiding ligt het volume patiënten en uiteindelijk daarmee ook de opnames en sterfte binnen een gegeven tijdsbestek wel belangrijk hoger dan voor het wild-type virus'', aldus het OMT

Het is volgens het OMT dan ook van belang om nu maatregelen te nemen om zo snel mogelijk zo laag mogelijk te komen wat betreft de verspreiding van het virus.

Eerder vandaag maakt de politie bekend haar roosters aan te passen. Agenten wordt nu gevraagd meer in de avonduren en de nacht hun dienst te draaien. Donderdag komt het demissionaire kabinet officieel met een verklaring of er wel of geen avondklok wordt ingesteld. Maar zoals het er nu naar uitziet kan ook Nederland vroeger naar binnen.