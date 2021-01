Twee aanhoudingen na vondst dode in een woning

Hulpdiensten kregen zaterdagochtend omstreeks 10.15 uur de melding dat er een persoon gewond was geraakt bij een steekincident in Den Haag.

Bij aankomst van de hulpdiensten in de Roggeveenstraat bleek de persoon te zijn overleden. In de woning werden twee personen aangehouden. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de persoon.

In en om de woning is de politie een onderzoek gestart om te achterhalen of er spraken is van een misdrijf.