Dode man gevonden in Bed and Breakfast in Boxtel

Boxtel Bij een Bed and Breakfast aan de Oude Boomgaard in Boxtel is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen. Volgens de politie is de man vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen.

Omstreeks 16.00 uur kreeg de politie een melding van een overval op de B en B. Eerder werd de ambulancedienst al opgeroepen voor een reanimatie. In de woning werd het levenloze lichaam van een man gevonden. De politie doet onderzoek in en om de woning om sporen veilig te stellen. Hieruit zal moeten blijken of het daadwerkelijk om een misdrijf gaat.