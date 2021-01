Meerder protesten tegen invoering avondklok

Op diverse plaatsen in het land waren er afgelopen avond na 21.00 uur diverse protesten tegen de ingestelde avondklok die resulteerde in meerdere aanhoudingen.

Urk

In Urk moest de burgemeester zelfs een noodbevel afkondigen om de orde te herstellen. Aanvankelijk begon het protest met rondjes rijden met de auto en toeteren. Totdat omstreeks 21.30 uur men zich toegang verschafte tot de coronatestlocatie in de haven en deze in brand stak. In een gezamenlijk persbericht spreken de gemeente, de politie en Openbaar Ministerie hun afschuw uit over de relschopper. Er is iemand aangehouden met de inzet van een politiehond.

Stein

Ook in het Limburgse Stein liep een protest tegen de avondklok volledig uit de hand. Rond 19.00 uur verzamelde zich een groep mensen zich in het centrum. Deze groep groeide uit ongeveer 100 personen. Om de groep uiteen te drijven werd de mobiele eenheid ingezet. Rond 23.00 uur was de rust wedergekeerd. Bij het protest zijn 14 personen aangehouden en raakte één agent licht gewond.