Onrustig in Eindhoven tijdens demonstratie

Net als in Amsterdam was het in Eindhoven ook onrustig door een demonstratie tegen de genomen coronamaatregelen. Zo werden op het 18 Septemberplein rond de 30 personen aangehouden.

Waterwerper

Met een waterwerper werden de demonstranten van het 18 Septemberplein geveegd, waar zich honderden mensen hadden verzameld. Nadat de waterwerper een lekke brand kreeg, keerden de demonstranten weer terug richting het 18 Septemberplein.

Traangas

Nadat de waterwerper buiten gebruik was, werd er volgens Omroep Brabant traangas ingezet tegen de demonstranten. Rond 15.00 uur werd het wat rustiger in het centrum van Eindhoven. Wel werd de Fellenoord door enkele demonstranten geblokkeerd door een groep demonstranten die uit was op een confrontatie met de politie. Hier werden diverse charges uitgevoerd door de politie.

Koffie drinken

Het 18 Septemberplein was door de burgemeester van Eindhoven uitgeroepen tot veiligheidsrisico gebied. Hierdoor waren demonstraties verboden. Net als in Amsterdam kwam een grote groep mensen toch onder het mom van een kopje koffie drinken.