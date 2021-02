Wereldberoemde Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore zelf getroffen door corona

Moore werd wereldberoemd toen door rondjes in zijn tuin te lopen achter zijn rolator om zo geld in te zamelen om corona te bestrijden. Nu kampt de honderdjarige zelf met longproblemen door corona en is in een ziekenhuis opgenomen, zo maakt zijn dochter bekend.

Captain Tom wilde vorig jaar voor zijn honderdste verjaardag zeker duizend pond ophalen met zijn honderd rondjes om de vijver in de tuin. Maar door alle aandacht van de media liep dit bedrag al snel op naar de 30 miljoen pond. De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen en kreeg de eretitel van kolonel toegekend.