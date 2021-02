Twee mannen aangehouden op gestolen scooter

mannen op de scooter zagen de agenten ook en gingen er vandoor. Een achtervolging via de Paul Krugerstraat, het Vlissings Jaagpad, de Keersluisbrug, de Paul Krugerstraat en de Hermesweg volgde. In de Hermesweg kwam de scooter ten val en kon de bestuurder aangehouden worden. De scooter bleek van diefstal afkomstig te zijn en is voor verder onderzoek in beslag genomen door de politie.

Uit onderzoek bleek dat er een fles sterke drank en inbrekersgereedschap in de buddy sit lagen. Ook die zijn in beslag genomen. Mogelijk is de fles sterke drank bij de slijterij weggenomen, dit wordt onderzocht.

De bijrijder was tijdens de achtervolging weggerend. Om hem te kunnen vinden werd een hondengeleider opgeroepen. De hond had gauw een spoor te pakken en de tweede verdachte, de 30-jarige man, werd aangetroffen in een botenhuis bij het Vlissings Jaagpad. Daar is hij aangehouden. De verdachte raakte lichtgewond door een beet van de politiehond. In het politiecellencomplex is hij door een arts aan zijn verwonding behandeld.

De twee mannen zijn ingesloten in een politiecellencomplex en worden vrijdag gehoord.