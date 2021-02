Geen treinen meer op zondag

Sneeuw, wind en ijzel veroorzaken nog steeds veel storingen aan het spoor. Hierdoor kunnen er op dit moment nog geen treinen rijden. Het is volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) niet mogelijk om op dit moment aan te geven wanneer het treinverkeer kan worden opgestart.

'De aanhoudende sneeuw en wind blijven hinder veroorzaken. NS en ProRail hebben besloten om het treinverkeer op een later tijdstip weer op te starten. Dit gebeurt stap voor stap op de plekken waar dit mogelijk is en nog niet in het hele land. Veiligheid van onze reizigers en medewerkers staat hierbij voorop', aldus de NS.