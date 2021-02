Avondklok wordt verlengd tot 2 maart

Zoals verwacht wordt de avondklok verlengd. De huidige periode waarop de avondklok zou aflopen is woensdagochtend 10 februari om 04.30 uur maar wordt nu dus verlengd tot dinsdag 2 maart 04.30 uur.

Nog ruim drie weken

Dat betekent dat voor nog ruim drie weken lang niemand de straat op mag tussen 21.00 en 04.30 uur. Alleen de hond uitlaten is wel toegestaan. Voor mensen die een geldige Eigen Verklaring Avondklok of een Werkgeversverklaring Avondklok hebben is er ontheffing.

Tweede Kamer

Premier Rutte had vorige week al door laten schemeren dat hij niet verwachtte dat de avondklok zou worden afgeschaft. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de verlenging en houdt daarom dinsdag een debat. De verwachting is dat de verlengingsmaatregel door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt aangenomen. De eerste avondklok werd zaterdag 23 januari om 21.00 uur ingesteld.