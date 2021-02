Vermoedelijk lichaam Ichelle van de Velde gevonden in Sluis

In een kanaal bij de Kanaalweg in Sluis heeft de politie dinsdag een stoffelijk overschot gevonden. De politie vermoedt dat het om Ichelle van de Velde uit Oostburg gaat, maar dit wordt verder onderzocht.

Tijdens het onderzoek kwam deze zoekplaats naar voren. Dinsdagmorgen werd gestart door specialisten van de politie, zoals landelijk team onderwaterzoekingen, enkele politiehonden en de politiehelikopter. Aan het begin van de middag werd het stoffelijk overschot gevonden.

Naast een sporenonderzoek wordt de exacte identiteit van het lichaam onderzocht. De familie van Ichelle is allereerst over de vondst geïnformeerd.

Verdachte

Politie en justitie verdenken een 44-jarige vrouw uit Aardenburg van betrokkenheid bij de dood van Ichelle van de Velde. In de winkel van de vrouw aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg is door diverse specialisten van de politie uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij zijn sporen van een misdrijf gevonden. Politie en justitie verdachten de vrouw aanvankelijk van wederrechtelijke vrijheidsbeneming van Ichelle. De aanklacht is verzwaard naar moord. Vooralsnog is de vrouw de enige verdachte in deze zaak.