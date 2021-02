Wrakingsverzoek Viruswaarheid afgewezen, zitting over avondklok gaat verder

De wrakingskamer van het Gerechtshof Den Haag heeft dinsdagavond na overleg rond 19.00 uur het wrakingsverzoek van Viruswaarheid afgewezen. Viruswaarheid had dit wrakingsverzoek gedaan in de hoger beroepzaak die dinsdagavond voor het Gerechtshof in Den Haag op dit moment aan de gang is.

Zitting gerechtshof voortgezet

Dit betekent dat de zitting weer wordt hervat met de oorspronkelijke rechters van het Gerechtshof Den Haag die naar verwachting vanavond nog een uitspraak zullen doen omdat het kabinet in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank dinsdagochtend waar de rechter bepaalde dat de avondklok direct moet worden afgeschaft.

Rechtbank Den Haag

Stichting Viruswaarheid was dinsdagochtend een kort geding gestart tegen de Nederlandse Staat omdat volgens Viruswaarheid de maatregel van de avondklok te proportioneel is en Nederlanders te veel beperkt in hun vrijheid. Ook vindt Viruswaarheid dat het afschaffen van de avondklok niet direct zou leiden tot enorme snelle toename van het aantal besmettingen. Viruswaarheid vindt dat het RIVM daar geen goede onderbouwing voor heeft op dit moment.

Update 20.10 uur

De zitting is rond 20.10 uur afgerond. Beide partijen in deze zaak hebben hun zegje kunnen doen en het Gerechtshof heeft zich teruggetrokken om zich te beraden over de zaak. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja wanneer het hof uitspraak gaat doen.