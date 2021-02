Politie vindt midden in de nacht 2 doden op boot in Den Haag

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Haag twee doden op een boot aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Waldorpstraat

De politie kwam, vermoedelijk na een melding, rond 02.30 uur bij de boot die in het water van de Laakhaven aan de Waldorpstraat ligt. Op de boot trof de politie twee personen aan die waren overleden.

Onderzoek

De politie is direct een sporenonderzoek gestart en doet ook onderzoek naar de doodsoorzaak. Of er sprake is van een misdrijf is op dit moment nog niets over bekend. 'Wij doen op dit moment onderzoek naar de toedracht van hun overlijden', aldus de politie