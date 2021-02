LIVE: Spoedappel zaak avondklok gerechtshof Den Haag

De Nederlandse staat heeft afgelopen dinsdag een spoedappel heeft ingesteld bij het gerechtshof Den Haag tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van afgelopen dinsdagochtend waarin beslist is dat de avondklok moet vervallen. Dit was gevorderd door Stichting Viruswaarheid.nl.

Spoedappel

Nieuwe spoedwet kabinet

Ook al zal het hof in haar uitspraak in dit appel vandaag Viruswaarheid gelijk geven dan zal de avondklok waarschijnlijk toch van kracht blijven omdat het kabinet inmiddels in sneltreinvaart een speciale spoedwet heeft opgesteld die wanneer deze door de Koning is ondertekend en ook door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen van kracht wordt en dus de maatregel van het kabinet over de avondklok kan standhouden.

LIVE

Vrijdagochtend is om 10.10 uur in het Gerechtshof Den Haag de inhoudelijke behandeling van dit hoger beroep van start gegaan. In dit liveblog-artikel kunt u het verloop van deze zitting volgen.

Update 10.15

De voorzitter van het Gerechtshof mr. heeft bij aanvang van de zitting bekendgemaakt dat beide partijen, Viruswaarheid en de Staat, dubbele spreektijd krijgen. De landsadvocaat van de overheid, Reimer Veldhuis, mag als eerste zijn betoog houden.

Update 10.50 uur

De landsadvocaat heeft zijn betoog afgerond. De voorzitter van het Gerechtshof heeft een korte pauze tot 11.10 uur ingelast.

Update 11.10 uur

De zitting wordt weer vervolgd. De raadsmannen van Viruswaarheid starten hun betoog.

Update 12.20

De voorzitter van het Gerechtshof Den Haag heeft een pauze tot 13.30 uur ingelast