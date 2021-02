Zij-ingangen Vondelpark gesloten vanwege te grote drukte en coronamaatregelen

Mooi voorjaarsweer

'Het is prachtig voorjaarsweer. En daar genieten we van. We willen naar buiten, en elkaar ontmoeten. Logisch. Maar het blijft belangrijk om geen drukke plekken op te zoeken, en afstand van elkaar te houden. In het Vondelpark moest afgelopen week worden ingegrepen bij een spontaan feest. Daarom nemen we, net als vorig jaar, als de situatie daarom vraagt maatregelen om grote drukte in het park te voorkomen', aldus de gemeente.

Zij-ingangen gesloten

In de weekenden, op feestdagen en tijdens schoolvakanties kunnen de zij-ingangen van het Vondelpark bij mooi weer worden afgesloten tussen 10.00 en 20.00 uur. Als er door de gemeente wordt geconstateerd dat het alsnog erg druk is, kan het zijn dat fietsers uit het park worden geweerd. Ook kan de toegang tot het park worden gedoseerd of tijdelijk de ingangen worden gesloten. Er kan bij drukte ook extra worden gehandhaafd op de coronamaatregelen. Het stadsdeel overlegt met de horecaondernemers in het park over hun verantwoordelijkheden en de regels.

