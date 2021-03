Noodbevel Den Haag Malieveld, maximum aantal demonstranten is bereikt

De politie in Den Haag heeft zondagmiddag rond 14.30 uur een oproep gedaan aan demonstranten die nog onderweg zijn naar het Malieveld. Het maximale aantal demonstranten van 200 dat voor deze demonstratie is toegestaan is al bereikt. Dit meldt de politiezondagmiddag.

Noodbevel

Omdat het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij de demonstratie op het Malieveld is bereikt is er een noodbevel van kracht. 'Ben je onderweg naar het Malieveld? Kom niet en ga naar huis!', aldus de politie

Malieveld afgesloten

De politie heeft dan ook het Malieveld afgesloten en omsingeld zodat er niet nog meer demonstranten bij kunnen komen. Ook zijn er in Den Haag verschillende wegen afgesloten waaronder de ZuidHollandlaan en de Koningstunnel.

Geen treinen naar Den Haag

Omdat het maximale aantal demonstranten op het Malieveld is overschreden, kun je op dit moment niet met de trein naar Den Haag reizen. Je kunt nog wel met de trein vanaf Den Haag vertrekken, zodat je naar huis kunt gaan.

'Nederland in Verzet, weg met dit kabinet'

De demonstratie op het Malieplein, die om 14.00 zou beginnen, is georganiseerd door 'Nederland in Verzet, weg met dit kabinet'. De politie is aanwezig om de demonstratie in goede banen te leiden.