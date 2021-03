Tussenstand tellingen: VVD 35, D66 24, PVV 17 en CDA 15 zetels

Na de eerste voorlopige uitslag woensdagavond even na 21.00 uur, gebaseerd op de exitpolls, tekenden de nieuwe machtsverhoudingen van de politieke partijen zich al af. De VVD kreeg in die exitpolls 35 zetels. D66 27 zetels, de PVV 17 zetels en het CDA 14 zetels. Donderdagochtend zijn die cijfers, nadat er inmiddels 79,1 procent van de stemmen zijn geteld, zoals verwacht iets bijgesteld.

Tussenstand donderdagochtend 07.00 uur met 79,1 procent getelde stemmen

De VVD staat donderdagochtend in de tussenstand, waarbij 79,1 procent van de stemmen zijn geteld nog steeds op nummer 1 met 35 zetels dat zijn er 3 meer dan bij de verkiezingen in 2017. Voor D66 is het aantal behaalde zetels op dit moment iets naar beneden bijgesteld met 25 zetels maar de monsterzege blijft groot met 5 zetels meer dan bij de verkiezingen in 2017. De PVV blijft op 17 zetels (-3) staan.

CDA en Groenlinks grote verliezers

Het CDA verliest ten opzichte van de vorige verkiezingen 4 zetels en komt in de tussenstand op 15 zetels. Groenlinks verliest ten opzichte van de vorige verkiezingen maar liefst de helft van haar zetels en komt nu niet hoger dan 7. Ook de SP bijna de helft van haar zetels verdampen en staat nu op 9 zetels (-5). De PvdA blijft staan op het zelfde aantal zetels als bij de vorige verkiezingen 9 (0). FvD krijgt er nu 8 (+6). GroenLinks ziet haar 14 zetels van de vorige verkiezingen ook worden gehalveerd naar 7 (-7). De Partij voor de Dieren wint 1 zetel: 6 (+1). De ChristenUnie blijft staan op: 5 (0). Nieuwkomer JA21 komt met 4 (+4) zetels in de Tweede Kamer evenals Volt: 3 (+3) en de Boeren Burger Beweging (BBB) 1 (+1). De SGP blijft staan op : 3 (0) en Denk moet 1 zetel inleveren: 2 (-1).