Update dode vrouw Nijmegen: geen misdrijf

In Nijmegen is vrijdagochtend een dode vrouw gevonden naast een afvalcontainer aan de Boeckstaetehof. Dit meldt de politie vrijdag.

Overleden

Het lichaam van de vrouw werd rond 07.00 uur gevonden naast afvalcontainers die worden gebruikt door bewoners van de flat aan de Boeckstaetehof. Alle hulpdiensten waaronder ambulance, brandweer en politie kwamen ter plaatse maar de vrouw bleek voorzover nu bekend is al te zijn overleden.

Onderzoek

Forensische Opsporing van de politie is vervolgens een onderzoek gestart. Daarbij is een witte tent op de locatie waar de vrouw is gevonden geplaatst. Er worden mogelijke sporen in kaart gebracht en er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en onderzoek naar de precieze doodsoorzaak. Op dit moment kan de politie nog niet zeggen of het om een misdrijf gaat of om een natuurlijke dood.

Update zaterdag 27-03-21 09.45 uur

Na uitgebreid onderzoek heeft de politie geconcludeerd dat een misdrijf is uitgesloten. De overleden persoon betrof een 49-jarige vrouw afkomstig uit Nijmegen. 'De familie is over dit verdrietige nieuws geïnformeerd. We beëindigen hiermee de berichtgeving', aldus de politie.