Drie Amerikanen aangehouden in onderzoek moord Bergen

Op verzoek van de Limburgse politie zijn in de Verenigde Staten van Amerika op dinsdag 27 april jl. drie mannen aangehouden. 'Ze worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op een 58-jarige man uit Bergen in november 2019', zo laat de politie dinsdagmiddag weten.

Amerikanen

'Het gaat om drie Amerikanen van 34, 39 en 51 jaar. De aanhoudingen vonden in drie verschillende Amerikaanse staten plaats, te weten in Mississippi, Connecticut en Colorado. De aanhoudingen konden plaatsvinden naar aanleiding van een uitgebreid internationaal opsporingsonderzoek waarbij nauw is samengewerkt met de Amerikaanse justitiële autoriteiten', aldus de politie.

Uitlevering

De drie verdachten zitten momenteel in hechtenis. Ze zijn in afwachting van de uitlevering naar Nederland. Eerder al werd in deze zaak en op verzoek van het Openbaar Ministerie een 51-jarige Zwitser in Noord-Macedonië aangehouden. Dit gebeurde in augustus 2020. Hij is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De Zwitser zit momenteel in hechtenis en is in afwachting van het verdere verloop van dit onderzoek. Het is nog niet duidelijk wanneer de Amerikanen uitgeleverd worden naar Nederland.

Onderzoek

Het onderzoek naar dit misdrijf is in 2019 opgestart. Op dinsdag 26 november 2019 werd in een woning op de Roefsstraat een dode man aangetroffen. Nader onderzoek wees uit dat dit de 58-jarige bewoner betrof en dat hij om het leven was gebracht. Er werd direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgericht om de zaak te onderzoeken.