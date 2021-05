Alle ogen gericht op stuurloze Chinese raket die zaterdag ergens op aarde neerstort

Locatie nog onzeker

Het zal dan ook niet lang meer duren voordat de zwaartekracht van de aarde het gevaarte naar beneden trekt. Volgens de laatste berekeningen gaat dat zaterdag gebeuren maar de locatie is nog onzeker.

Eigen Chinese ruimtestation Tianhe

De Chinese Long March (Chang Zheng) CZ-5B-raket werd op donderdag 29 april gelanceerd in China met aan boord een module voor de bouw van het eigen Chinese ruimtestation Tianhe. De raket kwam volgens plan op een hoogte van 370 kilometer waar de module werd losgemaakt van de raket waardoor deze netjes in een baan om de aarde terechtkwam.

Terugreis 5B-boosterraket

Vervolgens werd de terugkeer van de 5B-boosterraket ingezet maar dat verliep niet volgens plan. De core-booster van de CZ-5B raket, die ook werd gebruikt bij de lancering vanaf aarde, zou er voor moeten hebben gezorgd dat het 20 ton wegende gevaarte netjes in een gecontroleerde baan rond de aarde terecht zou komen om dan gepland ergens in de oceaan op aarde terecht te komen.

Brokstukken

Normaliter verbranden terugkerende raketten en de brokstukken daarvan in zijn geheel in de dampkring maar dan gaat het om veel kleinere raketten. De CZ-5B weegt bijna 20 ton en de kans dat niet alle brokstukken in de dampkring volledig verbranden is nu wat groter.

Zaterdag

Naar verwachting zal de raket nu dus zaterdag 8 mei ergens de dampkring binnenvallen en kunnen er dus mogelijk brokstukken op de aarde terechtkomen. Op deze site is te zien waar de raket zich op dit moment bevindt.