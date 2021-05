RIVM-weekupdate: Minder opnames maar druk op zorg blijft nog hoog

In de afgelopen kalenderweek werden er 22% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. 'Ook op de IC intensive care daalde de nieuwe instroom met 22% in vergelijking met de week ervoor', zo meldt het RIVM dinsdag in haar wekelijkse update.

'Daling vooral in leeftijdsgroepen die gevaccineerd zijn'

De sterkste daling is te zien in leeftijdsgroepen die al in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie. 'Ook al is deze week het aantal ziekenhuisopnames afgenomen, er is nog geen sprake van de door het Outbreak Management Team (OMT) gewenste daling. 'De druk op de ziekenhuizen door COVID-19 patiënten is ook bij deze aantallen nog steeds zeer hoog', aldus het RIVM.

Aantal nieuwe besmettingen 10 procent gedaald

Het aantal meldingen van positieve coronatesten daalde met 10%. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal meldingen, behalve bij de leeftijdsgroep 18-24 jaar. In die leeftijdsgroep werden in de afgelopen week 7% meer positieve coronatesten gemeld.

OMT: 'Nu nog geen versoepelingen'

De daling die het OMT ten opzichte van de piek wil zien, is afgelopen kalenderweek nog niet gerealiseerd. Het OMT adviseert het verder versoepelen van de maatregelen pas in te laten gaan na voldoende afname van het lopende 7-daagsgemiddelde van het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC intensive care -opnames. Dit criterium voor versoepelingen is niet gebaseerd op de hier gerapporteerde verschillen per week, maar op verschillen in het lopende gemiddelde over zeven dagen.