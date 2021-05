NL-Alert vanwege rook door grote brand afvalstation Leeuwarden

In Leeuwarden is woensdagavond rond 22.00 uur een grote brand uitgebroken op het terrein van een afvalverzamelstation aan de Greunsweg. Dit meldt de Veiligheidsregio Friesland.

Loods

De brand, waarbij veel rook vrijkwam, woedde in een loods van 50x100 meter.

Er werd vanwege de rookontwikkeling, die door het blussen verder toenam, een NL-Alert verstuurd naar omwonenden met de mededeling om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Opgeschaald

De brandweer schaalde verder op naar 'zeer grote brand' en zette vier tankautospuiten, twee groot watertransporten en twee hoogwerkers in om de brand te bestrijden.

Papier in loods

Een deel van de loods werd met een kraan opengehaald om beter bij de brandhaard te kunnen komen. In de loods stond een grote hoeveelheid papier in brand.

Sein 'Brand Meester'

Donderdagochtend rond 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De loods is met behulp van een aantal kranen opengehaald om zo de brandhaard beter te kunnen bereiken. Het nablussen zal naar verwachting nog geruime tijd duren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.