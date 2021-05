Meerdere schoten gelost in Amsterdam-Noord, politie zet massaal achtervolging in

Woensdagmiddag is rond 14.15 uur meerdere keren geschoten in de omgeving van de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Achtervolging

'Daarna is een achtervolging ontstaan waarbij meerdere politie-eenheden betrokken zijn', aldus de politie. Bij de achtervolging van de verdachten, waarbij tientallen politieauto's betrokken zijn, zijn ook twee auto's in brand gevlogen in Broek in Waterland.

Politieheli ingezet

De politie is naar aanleiding van het schietincident en de achtervolging massaal op de been. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. Ook kwam er op de Meeuwenlaan een arrestatieteam ter plaatse. V

'Verdachte overleden, 6 aanhoudingen'

Volgens nog onbevestigde berichten is een verdachte komen te overlijden. Een arrestatieteam heeft 6 personen aangehouden.