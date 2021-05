Wildwest schietpartij na overval op waardetransport Amsterdam

Woensdagmiddag is rond 14.15 uur meerdere keren geschoten in de omgeving van de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Achtervolging

'Daarna is een achtervolging ontstaan waarbij meerdere politie-eenheden betrokken zijn', aldus de politie. Bij de achtervolging van de verdachten, waarbij tientallen politieauto's betrokken zijn, zijn ook twee auto's in brand gevlogen in Broek in Waterland. Mogelijk zijn dit de vluchtwagens van de verdachten.

Politieheli ingezet

De politie is naar aanleiding van het schietincident en de achtervolging massaal op de been. Daarbij zijn ook meerdere politiehelikopters ingezet. Ook kwam er op de Meeuwenlaan een arrestatieteam ter plaatse. De politie heeft inmiddels bevestigd dat er in totaal 6 verdachten zijn aangehouden. Twee verdachten zijn gewond en één verdachte is overleden.

Update 16.10 uur: Overval op waardetransport

De politie heeft zojuist bevestigd dat de verdachten in Amsterdam-Noord een waardetransportwagen hebben overvallen. Daarbij zou door de verdachten zijn geschoten. De politie kwam vervolgens massaal ter plaatse en startte een klopjacht op de verdachten die met minimaal twee voertuigen op hoge snelheid op de vlucht zijn geslagen. Die achtervolging eindigde in het weiland bij Broek in Waterland waar de verdachten zijn aangehouden.

Update 19.00 uur: Buit goud en diamanten

Volgens De Telegraaf zou de buit betaan hebben uit 50 miljoen euro aan goud en diamanten. De daders zouden Franstalig zijn.