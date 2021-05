Vijf mensen neergestoken in De Pijp, 1 slachtoffer ter plaatse overleden

In de Amsterdamse wijk de Pijp zijn vrijdagavond laat vijf mensen afzonderlijk van elkaar neergestoken. 'Eén van de slachtoffers kwam ter plaatse te overlijden, de andere vier zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht', meldt de politie die ervan uit gaat dat één persoon verantwoordelijk is voor de verschillende incidenten en heeft deze verdachte aangehouden.

Totaal 5 mensen neergestoken

'Vrijdagavond rond 23.00 uur kwam de melding binnen dat iemand was neergestoken op de Ferdinand Bolstraat. Ter plaatse werd duidelijke dat in de direct omgeving nog vier andere steekincidenten hadden plaatsgevonden, in totaal vielen er vijf slachtoffers', aldus de politie.

Man (29) uit Amstelveen aangehouden

Al snel bleek dat de verschillende incidenten hoogstwaarschijnlijk door dezelfde persoon gepleegd waren en agenten lokaliseren vervolgens een verdachte. Deze 29-jarige man uit Amstelveen is aangehouden en naar een politiebureau overgebracht.

Eén slachtoffer ter plaatse overleden

Ondanks direct verleende hulp ter plaatse, overleed één van slachtoffer ter plekke. De andere vier slachtoffers werden met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Geen directe aanwijzingen voor terroristisch motief

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de verschillende incidenten en de toedracht. Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie houdt alle opties open, maar heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat er sprake is van een terroristisch motief.